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Линию для метробуса в Воронеже построят к 2025 году

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Первую линию для метробуса в Воронеже намерены построить к 2025 году за 10 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отдела методобеспечения транспортного планирования ФАУ «РосдорНИИ» Ивана Козельского. Линия протяженностью 22 км соединит Воронежский государственный университет (ВГУ) и аэропорт имени Петра I.

«В агломерации Воронежа это направление (от ВГУ до аэропорта) считается самым пассажиронапряженным, так есть сейчас, так будет и потом, так как в этом направлении идет интенсивная жилая застройка. Таким образом, затраты в развитие этого направления наиболее оправданны», — пояснил Козельский.

Как отмечает ИА «Абирег», метробус должен ехать по выделенной полосе. Проезд оплачивается, как в метро, — при входе терминал, после чего нужно пройти через турникеты.

Воронеж и Белгород планируют связать современной скоростной электричкой. Об этом сообщила в сентябре пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). По маршруту Воронеж–Белгород провели опытную поездку на рельсовом автобусе модификации РА-3. В ходе поездки планировалось оценить возможность открытия сообщения между Воронежской и Белгородской областями. Общее время поездки составило 4 часа 20 минут. Скорость электрички — 120 км/ч.

В салоне поезда будут установлены камеры видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации, система обеззараживания воздуха, климат-контроль и санузел. Время поездки по протестированному маршруту сопоставимо с поездкой на автобусе, но по комфорту электричка значительно превосходит автобус.

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