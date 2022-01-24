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Бельско-Устьевскую церковь XVIII века отреставрировали в Псковской области

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В Порховском районе Псковской области завершается очередной этап масштабных комплексных работ по реставрации и сохранению Бельско-Устьевской церкви (церкви Вознесения). Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

С памятника архитектуры сняты леса, так как полностью выполнены наружные работы на фасаде и кровле. Продолжается реставрация интерьеров, включая работы на аварийных участках стен. В первую очередь речь идёт об усилении алтарных проемов, которые требуют наибольшего внимания, отмечает Псковское агентство информации. Бельско-Устьевская церковь — это уникальный храм XVIII века, пример раннего классицизма с отдельными чертами барокко в провинции.

В конце декабря специалисты приняли после первой очереди реставрационных работ колокольню Троицкого собора в Пскове. Об этом заявил глава регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик. Сейчас завершен первый этап работ на колокольне и в пороховых помещениях. Строители укрепили нижнюю часть строения. Стоимость работ оценивается в 22 млн рублей. Реставрация самого храма запланирована на 2022 год.

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