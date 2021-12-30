Завершена реставрация колокольни Троицкого собора в Пскове

Специалисты приняли после первой очереди реставрационных работ колокольню Троицкого собора в Пскове. Об этом сообщил во время работы выездной комиссии глава регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

Сейчас завершен первый этап работ на колокольне и в пороховых помещениях. Строители укрепили нижнюю часть строения. Стоимость работ оценивается в 22 млн рублей.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, в свою очередь, заявил, что Троицкий собор в Пскове необходимо отремонтировать в ближайшее время. Он посчитал тревожным состояние одного из главных храмов города. На это потребуется порядка 85 млн рублей.

По словам митрополита, иконы внутри собора находятся в плачевном состоянии. По объектам общероссийского достояния идут огромные трещины, приводит слова митрополита Тихона Псковская лента новостей.

В этом году АНО «Возрождение» удалось сэкономить 160 млн рублей из выделенных 350 млн. Это позволило дополнительно включить в список реставрации семь объектов.

Реставрация самого храма запланирована на 2022 год. На время проведения работ функции центрального храма Псковской области перейдут церкви Николы со Усохи.

Сейчас в Пскове более 300 историко-культурных памятников, 22 музея и выставочных зала. Наиболее популярные объекты историко-культурного наследия и культового зодчества — это кремль, Троицкий собор, Псково-Изборский музей-заповедник. В 2019 году 10 храмов в Пскове включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы».