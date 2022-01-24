Рынки по всему миру показали большие движения из-за конфликта на Украине
Рынки по всему миру показали большие движения 24 января. На 16:45 мск доллар подорожал до 78,9 рубля, евро — до 89,2 рубля. Индекс Мосбиржи потерял 6%, показатель РТС — 7,8%. На инвесторов оказала влияние ситуация вокруг РФ и Украины, сообщает телеканал «Известия». Участники рынка стараются избавиться от рисковых активов. Биткоин упал до $33 тыс. — это минимум с июля 2021 года. График золота в течение дня показывал умеренный рост. Вопреки ожиданиям экспертов, котировки нефти резко снизились.
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