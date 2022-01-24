Первую солнечную электростанцию построили на Южных Курилах

Первую на Южных Курилах солнечную электростанцию запустят в феврале на острове Итуруп. СЭС в селе Рейдово оснащена отечественным оборудованием, информирует пресс-служба правительства Сахалинской области.

Станция позволит ежегодно экономить для местного бюджета около 15 млн рублей за счет сокращения закупок дизтоплива. Ее мощность — 250 кВт, такой объем энергии вырабатывают 620 солнечных батарей. Выполнены тестовые запуски электростанции. Как пишет «Нефть и Капитал», на острове Итуруп есть альтернативные источники энергии, но их потенциал мало используется.

Напомним, в Омске на крыше Омского государственного технического университета появится солнечная электростанция. Конструкция будет состоять из 40–45 панелей на 15 кВт. Электроэнергию направят на подпитку медиацентра и столовой вуза. Специалисты также разрабатывают образец ветроэнергетического модуля для выработки полезной энергии. В перспективе его можно разместить на жилых домах.