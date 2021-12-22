Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В аэропорту Сочи не подтвердили задержание приема рейсов
Наука
Исследование показало генетический риск ожирения у каждого пятого россиянина
Общество
В Якутии температура опустилась до минус 55 градусов
Спорт
Источники подтвердили планы НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде-2022
Мир
США обвинили Россию в нарушении норм ВТО
Мир
Цена на газ в Европе превысила $2300 за 1 тыс. куб. м
Экономика
Минимальную цену шампанского предложили увеличить на 18%
Культура
Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»
Мир
ВОЗ сообщила о распространении «Омикрона» в 106 странах
Мир
Присяжные в США признали ученого виновным в сокрытии связей с Китаем

Солнечную электростанцию установят на крыше вуза в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске на крыше Омского государственного технического университета появится солнечная электростанция. Конструкция будет состоять из 40–45 панелей на 15 кВт. Электроэнергию направят на подпитку медиацентра и столовой вуза.

Электростанцию разрабатывает кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» Антон Бубенчиков. С ним сотрудничает аспирантка направления «Тепло и электротехника» Надежда Терещенко.

Специалисты разрабатывают образец ветроэнергетического модуля для выработки полезной энергии. В перспективе его можно разместить на жилых домах. Ученый также создает устройство для выработки электроэнергии на основе самоочищающихся солнечных панелей, в котором будет применяться система двухосевой ориентации по солнцу. Оба проекта получили гранты.

Ранее сообщалось, что ОмГТУ работает над двумя проектами, которые поддержал Научно-технический совет госкорпорации «Роскосмос». Первый проект связан с созданием корректирующих двигательных установок для формирования орбитальных группировок наноспутников. Второй проект ОмГТУ посвящен снижению техногенного воздействия на окружающую среду и загрязнения околоземного пространства от космического мусора.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021