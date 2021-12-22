Солнечную электростанцию установят на крыше вуза в Омске

В Омске на крыше Омского государственного технического университета появится солнечная электростанция. Конструкция будет состоять из 40–45 панелей на 15 кВт. Электроэнергию направят на подпитку медиацентра и столовой вуза.

Электростанцию разрабатывает кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» Антон Бубенчиков. С ним сотрудничает аспирантка направления «Тепло и электротехника» Надежда Терещенко.

Специалисты разрабатывают образец ветроэнергетического модуля для выработки полезной энергии. В перспективе его можно разместить на жилых домах. Ученый также создает устройство для выработки электроэнергии на основе самоочищающихся солнечных панелей, в котором будет применяться система двухосевой ориентации по солнцу. Оба проекта получили гранты.

Ранее сообщалось, что ОмГТУ работает над двумя проектами, которые поддержал Научно-технический совет госкорпорации «Роскосмос». Первый проект связан с созданием корректирующих двигательных установок для формирования орбитальных группировок наноспутников. Второй проект ОмГТУ посвящен снижению техногенного воздействия на окружающую среду и загрязнения околоземного пространства от космического мусора.