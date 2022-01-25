Стоматолог назвала опасные причины кровоточивости десен

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко рассказала «Известиям», о чем может говорить кровоточивость десен.

По словам врача, среди основных факторов, которые вызывают кровоточивость десен, — неправильная чистка зубов, которая способствует накоплению патогенного налета на зубах и вызывает такие заболевания десен, как гингивит, пародонтит, пародонтоз. В данном случае нужна профессиональная гигиена полости рта, которую выполнит врач, отметила стоматолог.

«Вредные привычки, имеющие травмирующий фактор, на которые мы часто не обращаем внимания в повседневной жизни, например грызем ручку/карандаш. Врач укажет на эти риски. Ошибки в стоматологическом лечении, например нависающие края пломб, которые способствуют застреванию пищи, травмируют десну, затрудняют чистку зубов. Врач устранит нависающие края пломб, при необходимости будет произведена замена пломбы», — уточнила Чередниченко.

Если причина не стоматологическая, врач направит к другому специалисту, например эндокринологу или гастроэнтерологу, чтобы исключить ряд болезней внутренних органов: патологии пищеварительного тракта — гастриты с повышенной кислотностью, болезни желчного пузыря и другие; анемию, гемофилию, нарушения свертываемости крови, хрупкость сосудов, возникающую в силу различных причин; недостаток некоторых витаминов — главным образом витамина С.

В марте 2021 года стоматолог Алексей Антипенко рассказал о критериях выбора безопасной зубной пасты. Специалист пояснил, что при наличии заболеваний пародонта нужно отдавать предпочтение специализированной зубной пасте, а если проблем с деснами нет, подойдут обычные профилактические пасты.