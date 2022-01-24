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Младенец погиб в результате ДТП на трассе в Мурманской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии на федеральной трассе под Мурманском. Годовалая девочка скончалась.

ДТП произошло 22 января на автомобильной дороге Р-21 «Кола». По данным Госавтоинспекции, столкнулись автомобили Audi и Volkswagen. Травмы получили две девочки 2016 и 2021 годов рождения, детей доставили в больницу. Годовалая девочка скончалась в медицинском учреждении, сообщает ИА FlashNord.

Старшая девочка остается под присмотром медиков.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи проводят проверку для установления обстоятельств ДТП.

23 января в Рязанской области электричка столкнулась с легковым автомобилем Chevrolet. Три человека, находившиеся в машине, погибли. Уточняется, что водитель иномарки выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

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