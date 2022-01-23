Три человека погибли при столкновении автомобиля с электричкой под Рязанью
В Рязанской области на переезде пригородная электричка протаранила легковой автомобиль. ДТП произошло днем 23 января на перегоне Милославское–Гротовский. Три человека, находившихся в машине, погибли, сообщили в экстренных службах.
По данным регионального управления ГИБДД, автомобиль Сhevrolet Niva выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с четвертым вагоном поезда. В результате водитель и две его пассажирки погибли.
«Схода железнодорожных вагонов не произошло, задержка в движении поезда составила 2 часа 40 минут», — добавили в управлении.
По факту аварии проводится проверка.
Днем ранее в Рязани произошло еще одно крупное ДТП. Два легковых автомобиля Chevrolet и Hyundai столкнулись на Ряжском шоссе. В результате аварии два человека погибли на месте, еще четверо, в том числе двое детей, получили травмы различной степени тяжести.