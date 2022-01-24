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Уголовное дело возбудили против швырнувшего в кассира сметаной за просьбу надеть маску

В Петербурге завели дело на мужчину, бросившего в кассира сметаной за просьбу надеть маску
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В отношении покупателя продуктового магазина в Петербурге, который в ответ на просьбу кассира надеть маску швырнул в него банкой сметаны, возбудили уголовное дело. Об этом 24 января сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

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«В отношении мужчины, вступившего в конфликт с кассиром магазина в Выборгском районе возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»), — сказал собеседник издания.

Инцидент произошел 19 января в магазине на Ярославском проспекте. В результате кассир получил ссадины на шее и обратился в полицию.

В субботу, 22 января, конфликт из-за медицинских масок произошел в Орле. Пассажир маршрутки устроил скандал в салоне и избил сидящую напротив него женщину за то, что у нее была приспущена медицинская маска. Инцидент произошел поздно вечером на маршруте № 21. Очевидцы сняли происходящее на телефоны и разместили видео с дракой в соцсетях. Теперь кадры видео внимательно изучают в полиции.

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