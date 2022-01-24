Политолог объяснил решение ВМС США задержать судно из Ирана

Политолог-американист Дмитрий Евстафьев в понедельник, 24 января, в беседе с «Известиями» прокомментировал ситуацию с перехватом американскими военно-морскими силами шедшего из Ирана судна, на борту которого, предположительно, находилось вещество для взрывчатки.

«Совершенно естественный результат попыток Вашингтона и дальше нагнетать градус напряженности в условиях неясности перспектив возобновления так называемой ядерной сделки с Ираном. Вашингтон решил производить некие силовые пути, силовые шаги, которые усилят его позицию помимо политических консультаций. Это очень опасная история», — подчеркнул он.

При этом, по словам эксперта, стратегически это никак не скажется на отношениях между Соединенными Штатами и Ираном, поскольку вектор в этом аспекте развивается от плохого к худшему.

«Но это может привести к обострению не столько между Вашингтоном и Тегераном, сколько в районе Персидского залива, потому что мне сложно представить, как в эту ситуацию не попытаются вписаться другие силы, которых там немало», — заключил Евстафьев.

Накануне Пятый флот ВМС США сообщил о том, что 18 января Военно-морские силы страны перехватили судно, шедшее из Ирана. Отмечалось, что в результате досмотра американские силы обнаружили 40 т мочевины, химического соединения, используемого для агроудобрений, которое также применяется для производства взрывчатых веществ.

По информации американских военно-морских сил, судно следовало по привычному для поставок оружия йеменским хуситам маршруту, что позволяет сделать вывод о перехвате американскими военными очередной поставки членам мятежного движения Йемена «Ансар Аллах» (хуситы).

Кроме того, данное судно задерживали в феврале прошлого года у берегов Сомали. Проверка показала, что оно перевозило оружие, в том числе «тысячи» АК-47, снайперских винтовок, противотанковых гранатометов и другое оружие, добавили в ВМС.