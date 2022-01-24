Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертом круге россиянин обыграл американца Максима Кресси. Встреча продолжалась 3 часа и 30 минут, передает телеканал «Известия». В четвертьфинале соперником Медведева станет канадец Феликс Оже-Альяссим. Australian Open с призовым фондом $54 млн завершится 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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