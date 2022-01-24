В Минсельхозе прокомментировали заявления о перебоях с импортом инкубационного яйца

В Минсельхозе не располагают информацией о перебоях поставок инкубационных яиц на российские птицефабрики и ожидают, что в этом году птицеводческие предприятия будут полностью обеспечены продукцией, для чего созданы все условия. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве в понедельник, 24 января.

Ранее в этот же день «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли писал, что птицефабрики в России испытывают трудности с закупкой инкубационных яиц — дефицит возник после того, как Россельхознадзор ограничил поставки из ряда регионов Германии, Нидерландов и Франции. Отмечалось, что стоимость инкубационных яиц превысила 40 рублей за штуку против стандартного уровня около 20 рублей. По данным издания, к такой ситуации привели ограничения Россельхознадзора на ввоз этой продукции из ряда стран Евросоюза в конце 2021 года–начале 2022-го.

«Информация о перебоях поставок инкубационных яиц в Минсельхоз России не поступала. Министерство ожидает, что в 2022 году отечественные животноводческие компании в полном объеме будут обеспечены данной продукцией. Для этого созданы все необходимые условия, в том числе налажены стабильные поставки родительских форм и финального гибрида птицы, находится под контролем эпизоотическая ситуация, оказываются комплексные меры господдержки производителям», — говорится в сообщении ведомства.

В Минсельхозе добавили, что после вспышек птичьего гриппа в Европе в 2021 году на текущий момент объемы импорта стабилизировались, технологические процессы производства мяса осуществляются в штатном режиме.

В Россельхознадзоре добавили, что на фоне распространения птичьего гриппа в Европе нельзя неограниченно и неконтролируемо ввозить инкубационное яйцо из-за высокого риска занести болезнь. Там указали, что в России производится до 4 млрд инкубационных яиц в год, а импортируется всего порядка 600–700 млн штук.

«При этом ни о каких системных перебоях с импортом речь не идет, а темпы производства собственного яйца растут», — приводит ТАСС слова надзорного органа.

Там напомнили, что в 2021 и 2022 годах вводились ограничения на поставки всей птицепродукции и живой птицы из неблагополучных по гриппу птиц стран и административных территорий Европы. В Россельхознадзоре отметили, что введение подобных ограничений из-за вспышек болезней животных и птиц является международной нормой, принятой в большинстве стран для защиты от заноса вирусов. За 2021 год в европейских странах было обнаружено свыше 3 тыс. вспышек птичьего гриппа, уничтожены «десятки миллионов птиц». В 2022 году ситуация не улучшается, констатировали в ведомстве.

По данным ведомства, ограничения привели к переориентации импортеров на поставщиков из благополучных районов и стран. Так, вырос импорт из Турции — с 37,8 млн штук в 2020 году до 119 млн штук в 2021-м. В течение года надзорный орган разрешал поставки из европейских компаний, находящихся в благополучных районах, что в результате привело к росту импорта из ФРГ, Франции, Испании, Венгрии, Италии и других государств. Например, с 11 января 2022 года поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят разрешили с восьми предприятий из района Северо-Западный Мекленбург, с декабря 2021-го являющегося благополучным по гриппу птиц.

В прошлом году вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в ряде странах, в том числе во Франции, Японии, а также в некоторых российских регионах, например в Тюменской области, Удмуртии и Башкирии. К концу года карантин в этих субъектах отменили.