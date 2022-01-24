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Российские банки в 2021 году выдали рекордное число автокредитов

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В России по итогам 2021 года было выдано 1 006,6 тыс. автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом, что на 11,1% больше по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступившем в «Известия» 24 января.

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Отмечается, что количество выданных в 2021 году автокредитов стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования. Больше автокредитов было предоставлено банками только в 2013 году, когда было выдано 1 108,8 тыс. таких кредитов.

В 2021 году самое большое количество выданных автокредитов в российских регионах было отмечено в Москве (83,3 тыс. единиц.), Московской области (64,2 тыс. единиц.), Санкт-Петербурге (59,0 тыс. единиц.), а также в Краснодарском крае (47,0 тыс. единиц.) и Республике Татарстан (44,5 тыс. единиц.).

Кроме того, спрос на автокредиты в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом. За прошедший год россияне подали 7,46 млн заявок на кредит на покупку машины. Это на 29,2% больше, чем в 2020 году.

28 сентября сообщалось, что эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, каким видят идеальный автомобиль для семьи российские водители.

Так, безопасность оказалась самым главным критерием при выборе семейного автомобиля. Эту характеристику респонденты называли ключевой чаще прочих, за нее «проголосовал» 31% опрошенных. На втором месте в рейтинге ключевых параметров автомобиля для семьи, по мнению россиян, надежность: 26% респондентов назвали главной эту характеристику.

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