Зарубежные ретейлеры стали чаще уходить с российского рынка в 2021 году

В 2021 году стала более явной тенденция ухода с российского рынка зарубежных ретейлеров, пишет 24 января газета «Деловой Петербург».

В минувшем году закрыли свои точки по России Billa, myToys, а также прекратилось производство компаний Campina и Gallina Blanca. О своем уходе в 2022 году объявили бренд одежды Kiabi и сеть магазинов Uterqüe, а магазины сети Castorama постепенно интегрируются в «Максидом».

Сделки поглощения и слияния компаний также стали частой тенденцией в 2021-м. Торговая сеть «Магнит» приобрела «Дикси», а «Лента» поглотила две торговые сети (Billa и «Семья»), а также интегрировала сервис доставки «Утконос». Также в СМИ появились сообщения, что «Магнит» может заключить сделку о приобретении ретейлера «Улыбка радуги».

«С одной стороны, развитие в этом направлении диктует сам покупатель, который все больше склоняется к онлайн-покупкам и магазинам у дома. С другой — новый тренд обусловлен опытом работы в период пандемии, от которой больше всего страдали именно крупные торговые центры», — прокомментировал ситуацию руководитель департамента продажи и аренды коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» в Санкт-Петербурге Сергей Каратаев.

В то же время эксперты видят хорошие перспективы для прихода на российский рынок международных игроков в сфере e-commerce.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Игра на вылет: старые бренды покидают Петербург, а новые не приживаются».