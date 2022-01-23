Шопинг-контроль: россияне стали меньше тратить в офлайне

Покупательская активность в российской офлайн-торговле снизилась, заявили эксперты. Этот тренд ярче всего заметен в Нижегородской и Самарской областях, а также в Ставропольском крае. В онлайне ситуация оказалась ровно противоположной — спрос в декабре прошлого года рос практически во всех категориях, рассказали «Известиям» в компаниях интернет-торговли. Пандемия перераспределила спрос, считают участники рынка. Вместо поездок за границу люди стали приобретать новую мебель, делать ремонт или украшать интерьер, а вместо массовых развлечений — покупать дорогую одежду и еду . Покупки стали способом избавиться от стресса и получить дополнительное удовольствие, объясняют специалисты.

Региональное падение

Эксперты онлайн-сервиса «МойСклад» проанализировали данные более 13 тыс. розничных магазинов в регионах РФ и пришли к выводу, что покупательская активность в России начала снижаться — в декабре 2021 года на 2,2% по сравнению с декабрем 2020 года. Хотя в сравнении с доковидным периодом (декабрем 2019-го) в последнем месяце прошлого года произошел рост на 6,6%.

По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, падение покупательского спроса логично, учитывая инфляцию, рост цен и общую экономическую ситуацию в стране. Данные за декабрь показательны: Новый год россияне отметили скромнее обычного , отметил глава НАДТ.

Среди лидеров по падению покупательской активности в декабре 2021-го не оказалось Москвы и Санкт-Петербурга. В топ вошли регионы — самое сильное падение с учетом инфляции отмечается в Нижегородской области — 28% (средний оборот торговой точки составил 1,2 млн рублей в 2020 году против 943,5 тыс. рублей 2021-м), также снижение зафиксировано в Самарской области (на 26,4%), Ставропольском крае и Белгороде (26,7%), Приморском крае (18,4%), Ивановской области (13,8%) и Татарстане (12%) .

В 2020-м покупки делали активнее, чем в 2021-м, когда денег на новые приобретения у людей стало меньше, при этом опасений на фоне ковида — больше, объяснил гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. При этом, по его словам, покупатели масс-маркета готовы максимально экономить — за акциями и скидками идут в магазины, расположенные дальше от дома. А премиальный сегмент, наоборот, менее восприимчив к кризисам: спрос на дорогие товары стабильно растет, добавил Аскар Рахимбердиев.

Как отмечал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, лидером по выручке в столице стал декабрь прошлого года, когда обороты сектора достигли рекордных 1,6 трлн рублей, что выше показателя декабря 2020 года на 37%, а допандемийного декабря 2019 года — на 55%. При этом оборот предприятий торговли за 12 месяцев 2021 года подскочил на 37,1% к 2020 году и составил 6,67 трлн рублей. Предприятий сферы услуг — на 40,7%, до 8,05 трлн рублей.

Фаза роста

Компании интернет-торговли, опрошенные «Известиями», падение спроса в декабре не отмечали.

В Wildberries сказали, что заметили двукратный рост покупательской активности в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го . Россияне приобретали новогодние подарки, зимнюю одежду и обувь, бытовую технику и электронику, готовились к зимнему отпуску, покупая необходимые аксессуары, горнолыжное снаряжение и т.д. При этом, по данным компании, наибольшая динамика спроса отмечена на бижутерию — рост продаж в штуках составил 235% в декабре 2021-го к аналогичному периоду прошлого года. Отмечался повышенный спрос также на зоотовары (+113%), ноутбуки и компьютеры (+112%), фото- и видеотехнику (+107%), парфюмерию и косметику (+106%), продукты питания (+102%).

«Самокат» также отмечает рост спроса, причем в Москве и Санкт-Петербурге. Число заказов в этих городах в декабре 2020 года выросло более чем в 10 раз по сравнению с декабрем 2019-го, а в декабре 2021 года их количество увеличилось еще на 64% . Больше всего заметен рост спроса на готовую еду — число заказов товаров из этой категории в декабре 2021 года увеличилось в 3,5 раза по сравнению с декабрем 2020-го, а доля продаж готовой еды выросла более чем в 1,5 раза, как писали «Известия». Также россияне стали значительно чаще заказывать в «Самокате» косметику (+155%), мясную гастрономию (+102%) и товары для животных (+100%)

В Ozon также не наблюдали снижения активности клиентов в декабре — наоборот, предновогодние продажи всегда становятся периодом пикового спроса для площадки и растут год от года, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Помимо традиционно популярных в это время электроники, одежды и косметики, товаров для детей, значительно прирастали продажи продуктов питания, автотоваров, товаров для зимнего спорта, цифрового контента и подарочных сертификатов.

Шопинг-контроль Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В Х5 retail Group и «Магните» не ответили на запросы «Известий».

Рост номинальных повседневных расходов россиян в декабре 2021 года зафиксировал и «Ромир». Согласно графику исследовательской компании «Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тыс. жителей», покупательская активность каждый год в декабре растет. Например, в декабре 2021 года ее рост составил 259% по сравнению с ноябрем, при этом аналогичный рост в декабре 2020 года был 216%, а в 2019-м — 203%.

Эксперты сервиса «МойСклад» поясняют, что у декабрьской активности есть экономические причины: выплаты бонусов и премий, отложенные накопления, желание купить по цене текущего года — то есть успеть до подорожания. Кроме этого, существуют и психологические мотивы — крупные покупки, сделки часто приурочивают к праздничным датам, отмечают они.