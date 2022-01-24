Aston Martin опубликовала изображение нового кроссовера
Компания Aston Martin опубликовала в Facebook первое изображение новой версии кроссовера DBX, которая получит приставку S. По данным бренда, автомобиль станет самым мощным кроссовером в мире.
Премьера автомобиля состоится 1 февраля. Новый Aston Martin DBX S получит 12-цилиндровый бензиновый турбированный двигатель мощностью свыше 600 л.с., а также некоторые отличительные черты во внешности.
Стандартный автомобиль Aston Martin DBX комплектуют 4,0-литровым агрегатом Mercedes-AMG с двумя турбинами. Мотор, работающий вместе девятиступенчатой автоматической коробкой и полным приводом, развивает 550 л.с. Кроссовер способен ускоряться с места до 100 км/ч за 4,5 с., а его максимальная скорость составляет 291 км/ч.
18 мая сообщалось, что к концу 2024 года все автомобили компании Lamborghini получат электрифицированные силовые установки в рамках плана по снижению количества вредных выбросов.