Более 20 человек пострадали при взрыве бака с топливом в пригороде столицы Гаити

В окрестностях столицы Гаити Порт-о-Пренса произошел взрыв резервуара с топливом, в результате чего один человек погиб и более 20 пострадали. Пострадавшие получили ожоги разной степени. Об этом 23 января сообщает местный новостной портал HaitiLibre.

На складе нефтепродуктов вспыхнул пожар, быстро прибывшие на место пожарные смогли справиться с огнем, но им не удалось предотвратить взрыв хранилища, расположенного рядом с загоревшимся складом.

Отмечается, что при тушении огня также пострадали трое пожарных, они доставлены в больницы.

О причинах взрыва не сообщается, власти расследуют инцидент.

14 декабря 2021 года почти 50 человек погибли в порту гаитянского города Кап-Аитьен на севере страны из-за взрыва автоцистерны с горючим. По словам вице-мэра города Патрика Альмонора, ЧП предшествовала авария: водитель автоцистерны пытался избежать столкновения с мотоциклом. После ДТП на месте оказались около 100 человек, поспешивших ограбить фуру. В этот момент и произошел взрыв.