Около 50 человек погибли при взрыве цистерны с горючим в Гаити

Почти 50 человек погибли в порту гаитянского города Кап-Аитьен на севере страны из-за взрыва автоцистерны с горючим. Об этом 14 декабря сообщил портал Haiti24.

По словам вице-мэра города Патрика Альмонора, ЧП предшествовала авария: водитель автоцистерны пытался избежать столкновения с мотоциклом. После ДТП на месте оказались около 100 человек, поспешивших ограбить фуру. В этот момент и произошел взрыв.

47 тяжело пострадавших госпитализированы в больницу Жюстиниен. Им оказывается необходимая помощь.

В июле 15 человек пострадали и двое погибли в Бразилии из-за взрыва на одной из заправок. Взорвалась цистерна с топливом на грузовике.