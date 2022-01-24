На Алтае проверяют информацию об издевательствах родителей над ребенком

Следователи в Алтайском крае начали проверку по факту появления видеозаписи с издевательствами над ребенком. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Отмечается, что в Сети ранее было опубликовано видео, на котором мальчик стоит без одежды на улице.

По словам автора, родители выгнали ребенка на мороз в воспитательных целях. Такой инцидент произошел не в первый раз. По данному сообщению зарегистрирован материал доследственной проверки.

Следователям также предстоит дать оценку работе сотрудников органов системы профилактики, которые контролируют семьи, состоящие на учете.

Ранее, 7 декабря 2021 года, в Татарстане возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка. Мать жестоко избила свою дочь, снимая расправу на камеру. Известно, что видеозапись с избиением дочери женщина отправила отцу девочки. Мужчина, в свою очередь, рассказал о видео своей матери, а та обратилась к правоохранителям.