Женщина пострадала при столкновении автокрана с автобусом в Хабаровске
Автокран протаранил автобус в Хабаровске, одна женщина из 15 пассажиров получила ушибы. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила старший инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю Ольга Голубева.
ДТП произошло в 9:45 по местному времени (2:45 мск). Автобус ехал по улице Суворова в микрорайон «5 площадка».
Водитель крана при повороте не предоставил преимущество движения автобусу. Женщина получила травму при резком торможении и обратилась за помощью к медработникам.
Отмечается, что водителя повезли на медицинское освидетельствование.
Ранее, 23 января, три человека погибли при столкновении автомобиля с электричкой под Рязанью. По данным регионального управления ГИБДД, автомобиль Сhevrolet Niva выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с четвертым вагоном поезда. В результате водитель и две его пассажирки погибли.