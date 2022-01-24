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Женщина пострадала при столкновении автокрана с автобусом в Хабаровске

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Автокран протаранил автобус в Хабаровске, одна женщина из 15 пассажиров получила ушибы. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила старший инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю Ольга Голубева.

ДТП произошло в 9:45 по местному времени (2:45 мск). Автобус ехал по улице Суворова в микрорайон «5 площадка».

Водитель крана при повороте не предоставил преимущество движения автобусу. Женщина получила травму при резком торможении и обратилась за помощью к медработникам.

Отмечается, что водителя повезли на медицинское освидетельствование.

Ранее, 23 января, три человека погибли при столкновении автомобиля с электричкой под Рязанью. По данным регионального управления ГИБДД, автомобиль Сhevrolet Niva выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с четвертым вагоном поезда. В результате водитель и две его пассажирки погибли.

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