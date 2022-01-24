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В Москве впервые представят утерянные 100 лет назад картины Кандинского

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В начале февраля в столичном Музее русского импрессионизма откроется выставка «Авангард. На телеге в XXI век». Это реконструкция масштабной передвижной экспозиции авангардного искусства, состоявшейся в Вятской губернии сто лет назад.

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Стартовав из Советска, она приехала в Яранск, затем предполагалось показать ее еще в пяти городах региона, но на дальнейший путь средств уже не хватило. Часть вещей вернулись к владельцам и сейчас принадлежат крупным институциям, но ряд произведений так и остались в местном краеведческом музее. В их числе — работы Кандинского, Родченко, Розановой и других важнейших фигур авангарда.

«Эта история похожа на детектив. В 1996 году я в Кировском областном музее делала выставку «Графика 1920–30-х годов из коллекции музея». И тогда я обнаружила в наших фондах неизвестную ранее работу Василия Кандинского. Разумеется, мы начали искать, откуда эта вещь попала в Киров», — рассказала «Известиям» директор Кировского музея, куратор экспозиции «Авангард. На телеге в XXI век», кандидат искусствоведения Анна Шакина.

По ее словам, у работников музея были списки, по которым 77 произведений поступили из Яранского краеведческого музея. Так, еще в советские годы прошло распоряжение, по которому краеведческие музеи должны были передать свои коллекции областным музеям, где есть соответствующие специалисты, реставраторы и так далее. Тогда музей и получил эти работы. Но почему-то часть собрания Яранск оставил себе, в том числе три работы Кандинского.

По каталогу 1921 года на выставке в Советске было 322 произведения 55 авторов. Среди них около 160 вещей — казанских художников, несколько работ местных вятских авторов, но остальное — отборный авангард из Москвы. Таким образом, музей крошечного городка (на сегодняшний день в Яранске проживает менее 16 тыс. человек) получил коллекцию шедевров, нынешняя стоимость которой измерялась бы в десятках миллионов долларов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале Известий»:

В авангарде — история: какие «сюрпризы» таит самое дорогое русское искусство

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