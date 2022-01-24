ВЭБ раскрыл структуру инвестиций пенсионных накоплений «молчунов»

ВЭБ.РФ по запросу «Известий» впервые раскрыл отраслевую структуру инвестиций пенсионных накоплений 38 млн россиян. Половина от общего расширенного портфеля приходится на корпоративные облигации и составляет более 1 трлн рублей. Оставшиеся средства вложены в государственные облигации и депозиты.

Почти 85% вложений осуществлено в реальный сектор, а именно:

— 37,67% — в транспортную отрасль и строительство дорог;

— 15,96% — в нефтегазовую отрасль;

— 14,79% — в элетроэнергетику;

— 5,68% — в жилищную сферу и ипотеку;

— 2,28% — в прочую инфраструктуру;

— 8,29% — в иные отрасли.

15,33% вложений осуществлено в финансовый сектор, то есть в бумаги российских банков и международных финансовых организаций. Всего ВЭБ владеет облигациями 44 эмитентов.

Согласно отчету ВЭБа, за 2021 год, доходность расширенного инвестиционного портфеля составила 4,66% при инфляции 8,39%. Таким образом, в прошлом году госкорпорация заработала «молчунам» почти 88,9 млрд рублей против 124 млрд в 2020-м. Доходность в 2021-м оказалась минимальной с 2014-го.

Главной причиной невысокой доходности в госкорпорации назвали переоценку облигаций вследствие высокой инфляции.

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Молчание деньжат: куда ВЭБ вложил пенсионные накопления россиян