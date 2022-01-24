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В России обезвредили 18 тысяч взрывоопасных предметов в 2021 году

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Инженеры Росгвардии в 2021 году обнаружили и обезвредили в России свыше 18 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что в инженерных подразделениях Росгвардии высока доля современных образцов. В перечень инженерных средств входит более 500 наименований различных образцов и комплектов.

24 января инженерные подразделения Росгвардии отмечают профессиональный праздник, в этом году им исполняется 75 лет.

Ранее, 24 октября, управление Росгвардии сообщало, что на территории Мичуринского района Тамбовской области обнаружили и обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Сотрудники ОМОН идентифицировали находку как 152-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.

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