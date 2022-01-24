Москвичей предупредили о сильных морозах. Ночь на пятницу будет самой холодной на неделе. Температура опустится до –12 °C...–17 °C, передает телеканал «Известия».

В понедельник в Москве выглянет солнце. Во вторник подморозит до –16 °C. Среда будет снежной, выпадет около 4 мм осадков. К концу недели снегопад утихнет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.