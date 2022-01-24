Объявлен итоговый состав сборной РФ по хоккею на Олимпиаде

Объявлен состав сборной по хоккею на Олимпийских играх в Пекине, передает телеканал «Известия».

В команду вошли трое вратарей, восемь защитников и 14 форвардов. Самое большое представительство в сборной у ЦСКА — 7 игроков. На лед выйдут чемпионы

Игр 2018 года Никита Гусев и Вадим Шипачев. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Первый матч сборная России сыграет с командой Швейцарии.

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