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Вирусолог рассказал о пользе отмены масочного режима в Европе для России

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Отмена масочного режима во Франции и Великобритании позволит России оценить, как снятие ограничений может повлиять на эпидемиологическую ситуацию, рассказал в интервью «Известиям» член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что со 2 февраля в стране отменяется обязательное ношение масок. Ограничения в Великобритании прекратили действовать 25 января.

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«У нас будет уникальная возможность посмотреть, как решения во Франции и Великобритании повлияли на заболеваемость. Мы находимся просто в идеальной ситуации», — отметил Александр Лукашев.

Решение об отмене масок, по его словам, продиктовано тем, что в этих странах уже практически все население столкнулось со штаммом «Омикрон».

«Это значит, ученые в этих странах считают, что была создана достаточная иммунная прослойка, и по моделям эпидемии ее дальнейшее развитие уже не предполагается. У нас такие условия с большой вероятностью создадутся через несколько недель», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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