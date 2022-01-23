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Мужчина убил жену и ее сестру и свел счеты с жизнью в Татарстане

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В Татарстане мужчина убил жену и ее сестру, после чего покончил с собой. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

Возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Уточняется, что в настоящее время на месте преступления работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным источника «Известий, пара расписалась 20 января. Событие отмечали в узком кругу родных и друзей, после чего мужчина проводил гостей и вернулся домой, где зарезал молодую жену и ее двоюродную сестру. Также он взломал отцовский сейф, откуда забрал два ружья, МР-18 и Хатсан. После этого мужчина поехал в центр города, где изнасиловал женщину и скрылся.

Позднее мужчина застрелился. Его труп нашли на 1016-й км трассы Уфа-Москва, у кафе Тургай.

Ранее, 22 января, семья из трех человек была убита в селе Юрьевка под Омском. Управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту случившегося. Изымаются предметы и следы преступления. Идут допросы жителей населенного пункта.

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