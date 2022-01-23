Закончившиеся гибелью женщины крещенские купания не были согласованы

Крещенские купания в Ленинградской области на реке Оредеж, во время которых утонула женщина, происходили в несанкционированном месте и не были согласованы с властями и церковью. Об этом 23 января сообщил пресс-секретарь Гатчинской епархии иерей Александр Асонов.

«Это жуткая трагедия. Купание в этом месте не было согласовано с властями и церковью. При этом рядом, менее километра, была санкционированная купель, где находились полиция, МЧС, скорая помощь. Но люди решили устроить свое частное мероприятие. В реке Оредеж сильное течение, это изначально было очень опасно», — рассказал иерей «РИА Новости».

Кроме того, он напомнил, что в праздник Крещения Господня церковь из года в год призывает верующих брать святую воду в храме и совершать омовения дома, чтобы не рисковать своей жизнью.

Женщина утонула во время крещенского купания в реке Оредеж 19 января. Позднее в Сети появилось видео, на котором она прыгает в прорубь. Ее затянуло под лед течением, на поверхности она больше не появилась. Присутствовавшие рядом люди пытались ее спасти, но их попытки не увенчались успехом. Трагедия произошла на глазах у детей погибшей.

В день происшествия к поискам купальщицы приступили спасатели Всероссийского общества спасения на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Был произведен спуск трех водолазов в разных местах реки. До настоящего времени ее тело не нашли. Официально поисковая операция завершена, но поиски, возможно, продолжат добровольцы. По словам местных жителей, река имеет здесь сильное течение, вода мутная, а дно илистое.

По версии спасателей, женщину могло унести течением либо во время омовения у нее случился спазм сосудов, что привело к летальному исходу.

Бывшая коллега погибшей женщины Надежда Усович высказала в беседе с kp.ru предположение, что семья сделала эту купель для себя, чтобы окунаться после бани. Она обратила внимание на то, что рядом с прорубью нет никакого освещения и поручней.

18 января врач-инфекционист, профессор Николай Малышев назвал противопоказания для крещенских купаний в проруби. По его словам, воздержаться от такого обряда стоит после употребления алкогольных напитков, а также людям с хроническими заболеваниями.