Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова заявила о проработке возможности визита главы МИД Британии в Москву
Происшествия
Самолет Москва — Петропавловск-Камчатский вынужденно сел в Нижневартовске
Мир
Экс-депутат рады обвинил Великобританию в провокациях
Мир
Британский врач назвал шесть «кожных» симптомов рака легких
Мир
Обозреватель NI раскрыл сценарий скорого распада США
Мир
Зась рассказал о повышенной активности НАТО у границ стран ОДКБ
Общество
Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале следующей недели
Мир
Саркисян объяснил решение уйти с поста президента Армении
Мир
В ВОЗ допустили появление штаммов заразнее «Омикрона»
Мир
В Германии раскритиковали угрозы Кулебы о многолетней обиде из-за оружия

Закончившиеся гибелью женщины крещенские купания не были согласованы

Церковь не согласовывала купания в проруби в Ленобласти, где утонула женщина на Крещение
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крещенские купания в Ленинградской области на реке Оредеж, во время которых утонула женщина, происходили в несанкционированном месте и не были согласованы с властями и церковью. Об этом 23 января сообщил пресс-секретарь Гатчинской епархии иерей Александр Асонов.

В Димитровграде епископ назвал крещенские купания опасными и странными
В Димитровграде епископ назвал крещенские купания опасными и странными
Представитель РПЦ не благословил жителей города на этот обряд

«Это жуткая трагедия. Купание в этом месте не было согласовано с властями и церковью. При этом рядом, менее километра, была санкционированная купель, где находились полиция, МЧС, скорая помощь. Но люди решили устроить свое частное мероприятие. В реке Оредеж сильное течение, это изначально было очень опасно», — рассказал иерей «РИА Новости».

Кроме того, он напомнил, что в праздник Крещения Господня церковь из года в год призывает верующих брать святую воду в храме и совершать омовения дома, чтобы не рисковать своей жизнью.

Женщина утонула во время крещенского купания в реке Оредеж 19 января. Позднее в Сети появилось видео, на котором она прыгает в прорубь. Ее затянуло под лед течением, на поверхности она больше не появилась. Присутствовавшие рядом люди пытались ее спасти, но их попытки не увенчались успехом. Трагедия произошла на глазах у детей погибшей.

В день происшествия к поискам купальщицы приступили спасатели Всероссийского общества спасения на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Был произведен спуск трех водолазов в разных местах реки. До настоящего времени ее тело не нашли. Официально поисковая операция завершена, но поиски, возможно, продолжат добровольцы. По словам местных жителей, река имеет здесь сильное течение, вода мутная, а дно илистое.

По версии спасателей, женщину могло унести течением либо во время омовения у нее случился спазм сосудов, что привело к летальному исходу.

Бывшая коллега погибшей женщины Надежда Усович высказала в беседе с kp.ru предположение, что семья сделала эту купель для себя, чтобы окунаться после бани. Она обратила внимание на то, что рядом с прорубью нет никакого освещения и поручней.

18 января врач-инфекционист, профессор Николай Малышев назвал противопоказания для крещенских купаний в проруби. По его словам, воздержаться от такого обряда стоит после употребления алкогольных напитков, а также людям с хроническими заболеваниями.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022