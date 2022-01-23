На аукционе выставили замок из «Крестного отца 3»

Сицилийский замок из культового «Крестного отца 3» продают. Роскошный дворец выставлен на аукционе Sotheby's Realty. За огромное здание назначена цена в $7 млн. В этом замке снималась третья часть знаменитого фильма, передает телеканал «Известия». Создателя «Крестного отца» Фрэнсиса Копполу лично знала семья владельца. Покупатель дворца получит большой парк площадью 2 га, 22 спальни, восемь ванных комнат, винный погреб и библиотеку. Часовня замка украшена фресками итальянского художника.

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