Следственный комитет сообщил о готовности инициировать изменения законодательства в части контроля за бездомными животными. Поводом стала трагедия, произошедшая в Забайкальском поселке Домна, где 21 января стая бродячих собак загрызла первоклассницу. Какие именно новации предложит СК, станет известно после того, как в ведомстве проанализируют все аналогичные случаи. Возможно, будут обсуждаться такие радикальные меры, как эвтаназия отловленных и невостребованных животных. Но готово ли к этому общество?

С 1 января 2020 года в стране действует закон «Об ответственном обращении с животными», который, среди прочего, допускает единственный метод регулирования численности одичавших собак и кошек: отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в естественную среду (ОСВВ). Агрессивных и неизлечимо больных особей положено оставлять в приюте до их естественной смерти, эвтаназия допустима только по отношению к агонизирующим животным. Повторный отлов чипированных зверей даже для ревакцинации запрещен. Объективных данных за 2020–2021 годы нет, но эксперты считают, что поголовье бродячих стай не уменьшилось, и программа провалилась в первую очередь из-за острого дефицита муниципальных приютов. Такие изъяны принято объяснять нерасторопностью, бедностью или коррумпированностью местных властей. Однако звучали мнения, что программа изначально невыполнима. Чтобы снизить численность бродячих животных, нужно аккордно стерилизовать до 80% сук, что организационно нереализуемо.

Тем временем масштаб бедствия растет на глазах. В 2018 году Институт проблем экологии и эволюции РАН выпустил монографию «Самые опасные инвазионные виды России». Ее авторы в списке млекопитающих, несущих максимальную угрозу биоразнообразию, поставили вид «домашняя собака бродячая» на второе место. По мнению ученых, доля бездомных псов в России не так велика — 10–15%, Россия — страна высокой культуры собаководства. Однако на совести даже относительно небольшой популяции бродячих собак немало жертв. В Калмыкии исследователи отметили гибель от собачьих стай до 50% молодняка сайгака, на Курилах гибнут ластоногие и каланы, в Приокско-Террасном заповеднике — косули, пятнистые олени, бобры. О том, как бродячие стаи терроризируют фермерский скот, подробно писали «Известия».

Страдают и люди. В апреле 2021 года бродячая стая загрызла четырехлетнего мальчика в Башкирии, под Новый год в Якутске погибла женщина, теперь в поселке Домна в Забайкалье — семилетняя девочка. О нападениях без смертельных последствий становится известно чуть ли не каждый день. От той же якутской стае едва спасся мужчина, 21 января на севере Москвы прохожие защитили двух подростков, в тот же день воспитательницы в городе Алейске на Алтае во время прогулки еле отбили малышей от набросившейся на них стаи.

По словам ряда специалистов, общественное мнение о бездомных животных мифологизировано. С их точки зрения, экстраполяция «личностных» черт собаки на стаю — ошибка. Вполне спокойный и дружелюбный к человеку пес-одиночка, попав в стаю, начинает жить по ее законам и рискует превратиться в убийцу.

Также преувеличен вклад недобросовестных владельцев и заводчиков, которые выбрасывают нежелательных питомцев, и они якобы массово пополняют ряды бродячих псов. Действительно, не нужно проводить специальных исследований, чтобы заметить: подавляющее большинство домашних собак в нашей стране явно породистые, тогда как среди бездомных с огромным перевесом доминируют «дворяне». Приводятся данные о том, что выброшенных собак в бродячих стаях — максимум 5%. Их могло быть больше, но, изнеженные человеческой заботой, они не выживают в новых жестких условиях.

Следствие не исключает, что девочку в забайкальском поселке убили не совсем бродячие собаки — возможно, один из местных жителей считает эту свору своей и выпускает ее погулять. Если версия окажется верной, то теоретически может быть установлен ответственный за произошедшее. Однако, очевидно, что животные находились на улице без надзора и действовали по законам бродячей стаи.

Лет двадцать назад, когда зоозащитное движение набирало обороты, нас приучали к мысли о том, что бесхозные животные — такие же равноправные жители городов и сел, что люди должны научиться мирному сосуществованию. Но, к сожалению, что-то не сработало, природа берет свое. Иные поселки и микрорайоны становятся охотничьими угодьями для одичавших собак, а люди — дичью. И сегодня советы зоозащитников не показывать страх, не шевелиться и не смотреть в глаза собакам, которые, оскалившись, окружают жертву, особенно применительно к детям, — не поддаются комментариям.

Кинологи — противники ОСВВ утверждают, что в российских условиях вольная собака живет в среднем три года, и жизнь ее поистине собачья. Она почти всегда голодна, питается объедками, беспрерывно страдает от инфекционных болезней, травм и умирает по большей части зимой от холода. Однако почему-то идея человеческой эвтаназии, оправдываемая стремлением избавить человека от мучительной жизни и страданий, набирает популярность в самых разных слоях общества, но собачья эвтаназия многими по-прежнему считается разновидностью живодерства. О геноциде городских кошек, которых осознанно приносят в жертву бродячим ОСВВ-собакам, вспоминают редко — недаром люди делятся на кошатников и собачников, и сейчас громче слышно вторых.

Ссылки на европейский опыт, привычный для нас источник гуманизма, давно неактуальны. По меньшей мере в 20 странах законодательно закреплен только один метод контроля численности бродячих животных — безвозвратный отлов. Например, в Ирландии отловленных животных держат в приюте только пять суток, после чего агрессивных, безнадежно больных, а также невостребованных усыпляют. В Швеции и Великобритании ждут неделю, во Франции — 10 дней, в странах Бенилюкса, в Норвегии, в ряде балканских государств — две недели. В Германии и Австрии в приюте содержат животных один месяц, в Италии — два. Собачья эвтаназия применяется и за пределами Европы. Так, в Австралии животные в приюте живут максимум семь дней, в Израиле и Японии — 14, затем «выбракованных» и невостребованных усыпляют. В США нормы разнятся по штатам, однако в этой стране, как и в Австралии, фермерам разрешен самовольный отстрел опасных стай.

Эта картина далека от идеала — хотелось бы, чтобы каждая божья тварь умирала своей смертью, чтобы ни в чем не повинные уличные бобики, которые сроду никого не кусали, не расплачивались за грехи злобных особей. Да и злобных, как говорят, можно перевоспитать и перенаправить в мирное русло — будь на то финансовые и профессиональные ресурсы. Но пока за права людоедов платят семилетние девочки, нам не до безобидных бобиков.

Автор — обозреватель «Известий»

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