Загоревшийся в Черном море танкер попал на видео

Загоревшийся в Черном море танкер Almuntazah сняли на видео. Кадры с места инцидента публикуют в воскресенье, 23 января, «Известия».

На опубликованных кадрах можно заметить черный дым рядом с танкером. При этом поблизости с горящим судном пришвартовались несколько кораблей, задействованных в тушении и спасательной операции.

Возгорание началось ночью в воскресенье во время нахождения Almuntazah в 5 км от мыса Железный Рог. Танкер перевозит более 700 т мазута. Из Новороссийска к месту пожара прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий».

Пострадавших в результате инцидента нет, экипаж был эвакуирован.