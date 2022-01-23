«Омикрон»-штамм не станет выходом из пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 не закончится после «Омикрона». С заявлением выступил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Новый штамм может привести к более опасным мутациям, передает телеканал «Известия». Процесс происходит из-за быстрого распространения «Омикрона» и называется естественной селекцией. Тогда прививка может стать бесполезной в борьбе с инфекцией. Он также заявил, что только вакцинация 75–80% населения предотвратит опасность.

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