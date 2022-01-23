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Мужчина ударил бывшую жену ножом на глазах у ребенка в Петербурге

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В Московском районе Санкт-Петербурга мужчина нанес бывшей жене ножевые ранения. Нападение произошло прямо на глазах у ребенка нападавшего.

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По данным «Известий», мужчина угрожал экс-супруге убийством, после чего попытался воплотить угрозы в жизнь, несколько раз ударив жертву ножом по лицу.

После случившегося нападавший скрылся. Однако позже он сам пришел в полицию и был задержан.

Женщину госпитализировали. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 7 января, в Санкт-Петербурге 29-летний мужчина разгромил бар «Дикая утка», а затем напал с ножом на посетителей заведения.

В больницу доставили двоих пострадавших: 52-летний мужчина получил ранение бедра, а 55-летний — рану груди.

Нападавшего задержали.

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