Мужчина ударил бывшую жену ножом на глазах у ребенка в Петербурге
В Московском районе Санкт-Петербурга мужчина нанес бывшей жене ножевые ранения. Нападение произошло прямо на глазах у ребенка нападавшего.
По данным «Известий», мужчина угрожал экс-супруге убийством, после чего попытался воплотить угрозы в жизнь, несколько раз ударив жертву ножом по лицу.
После случившегося нападавший скрылся. Однако позже он сам пришел в полицию и был задержан.
Женщину госпитализировали. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 7 января, в Санкт-Петербурге 29-летний мужчина разгромил бар «Дикая утка», а затем напал с ножом на посетителей заведения.
В больницу доставили двоих пострадавших: 52-летний мужчина получил ранение бедра, а 55-летний — рану груди.
Нападавшего задержали.