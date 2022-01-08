Мужчина с ножом напал на посетителей бара в Петербурге

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга мужчина с ножом напал на посетителей бара. Об этом 8 января сообщил источник «Известий».

По его данным, 7 января 29-летний мужчина сначала разгромил бар «Дикая утка», а затем напал с ножом на посетителей заведения.

В больницу доставили двух пострадавших: 52-летний мужчина получил ранение бедра, а 55-летний — рану груди.

Нападавшего оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов, им оказался ранее неоднократно судимый местный житель.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что мужчина в Красноярске напал с ножом на медика и двух полицейских. В правоохранительные органы обратилась женщина и сообщила, что ее 32-летний брат избивает их мать. Полицейские прибыли на место и в квартире обнаружили, что мужчина не в себе, после чего вызвали медиков. В ходе осмотра он распылил в воздух газовый баллончик и ударил врача ножом в спину. После этого во время задержания мужчина нанес полицейским ножевые ранения.