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Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 января

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Облачная погода, местами небольшой снег и гололедица ожидают москвичей в воскресенье, 23 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –6 до –4 градусов, ночью похолодает до –12 градусов.

При этом ветер будет иметь восточное направление и скорость 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 757–763 мм ртутного столба.

Ранее в этот день Гидрометцентр продлил в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности до полудня понедельника, 24 января, из-за гололедицы.

21 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве температура воздуха впервые за месяц опустится ниже нормы на следующей неделе. По его словам, в ночь на вторник температура будет варьироваться в районе –10...–15 градусов.

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