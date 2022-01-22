Умер фотограф и фотожурналист Владимир Лагранж

Российский фотожурналист и фотограф Владимир Лагранж скончался в возрасте 82 лет. Об этом в субботу, 22 января, сообщила основатель Галереи и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

«Опять пустота. Но сегодня совсем тяжело. Володя ушел», — написала она в Facebook.

Лагранж родился в Москве в 1939 году. В 1959 году пришел в профессиональную среду фотожурналистики, в 1963 году принял участие в своей первой международной выставке в Будапеште, где получил Золотую медаль за фотографию «Маленькие балерины».

Годом позднее поступил в Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) на факультет журналистики.

С 1963 по 1989 год был специальным фотокорреспондентом журнала «Советский Союз», в 1989–1991 годах работал в журнале «Родина», в 1991–1995 годах трудился в Московском бюро французского агентства Sipa Press.