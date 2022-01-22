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Стали известны детали убийства семьи в в Омской области

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Источник «Известий» раскрыл обстоятельства убийства 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери в селе Юрьевка Омской области. Причиной смерти родственников, по предварительной информации, стали ножевые ранения.

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Погибшая девочка 2011 года рождения была инвалидом детства, рассказал источник. По предварительным данным, неизвестные убили мать и отца на глазах у девочки.

Тело матери было найдено в сенях.

В семье было еще двое детей. Подросткам, по счастливой случайности, удалось убежать в дом к соседям. Оба остались живы и смогли позвать на помощь, сообщают источники ТАСС.

Тела троих убитых были обнаружены 22 января в одном из домов в селе Юрьевка.

Управление Следственного комитета (СК) России по Омской области возбудило уголовное дело по факту случившегося. Изымаются предметы и следы преступления. Идут допросы жителей населенного пункта.

Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования данного уголовного дела.

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