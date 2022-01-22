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МВД попросило полномочия на проведение проверок патронов

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Министерство внутренних дел (МВД) России предложило передать ему полномочия по проверке патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе ведомства.

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Соответствующие изменения предлагается внести в ФЗ «Об оружии». При этом главным исполнителем по разработке законопроекта о внесении изменений в закон определена Росгвардия.

«Они [изменения] направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему», — цитирует представителя МВД ТАСС.

В настоящее время патроны на соответствие криминалистическим требованиям проверяют аккредитованные испытательные лаборатории.

Результаты проверки оформляются в протоколах. На их основе принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификатов соответствия.

Ранее, 13 января, глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил восстановить процедуру контроля за оборотом оружия и патронов органами МВД и осуществлять его совместно с Росгвардией.

2 июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение госконтроля за оборотом оружия. Теперь медкомиссию для получения оружия можно будет пройти только в медицинских организациях, относящихся к государственной или муниципальной системе здравоохранения.

Новые меры по ужесточению требований для покупки и оборота оружия начали разрабатываться после трагедии в казанской школе. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

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