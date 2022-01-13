Бастрыкин предложил передать МВД контроль за оборотом оружия

Контроль за оборотом оружия и патронов следует вернуть МВД из Росгвардии. С таким заявлением выступил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в четверг, 13 января.

Он объяснил это необходимостью пресечь стрельбу в учебных заведениях.

«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал глава Следкома «РИА Новости».

Комитет уже выступил с подобными инициативами, и сейчас они проходят межведомственное обсуждение.

2 июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение госконтроля за оборотом оружия. Теперь медкомиссию для получения оружия можно будет пройти только в медицинских организациях, относящихся к государственной или муниципальной системе здравоохранения.

Новые меры по ужесточению требований для покупки и оборота оружия начали разрабатываться после трагедии в казанской школе. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. По последним данным, пострадали 36 человек, в том числе 30 несовершеннолетних.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).