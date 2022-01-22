Старейшая американка скончалась в возрасте 115 лет

В США в возрасте 115 лет скончалась жительница штата Небраска Тельма Сатклифф. Об этом в пятницу, 21 января, сообщило CNN со ссылкой на ее 94-летнего племянника.

По данным Исследовательской группы по геронтологии, Сатклифф стала самой старой американкой 17 апреля 2021 года. Она также была седьмым старейшим человеком в мире.

Подруга американки Луэлла Мейсон раскрыла секрет ее долголетия. Она считает, что Сатклифф дожила до такого возраста, потому что у нее не было детей, она не курила и не нервничала.

Ранее, 18 января, в испанском городе Леон скончался старейший мужчина в мире Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, ему было 112 лет. Отмечается, что в сентябре 2021 года он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый живущий мужчина.