Старейший мужчина скончался в возрасте 112 лет

В испанском городе Леон скончался старейший мужчина в мире Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, ему было 112 лет. Об этом во вторник, 18 января, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

«Книга рекордов Гиннесса опечалена известием о том, что Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия (Испания) скончался в своем доме в возрасте 112 лет и 341 дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре 2021 года мужчина был внесен в книгу как самый старый живущий человек, тогда ему было 112 лет и 211 дней.

Сатурнино де ла Фуэнте родился в Пуэнте-Кастро, возле города Леон, на северо-западе Испании 11 февраля 1909 года, однако предпочитал праздновать день своего рождения 8 февраля.

В 1936 году, когда в Испании началась война, Сатурнино не попал на фронт из-за своего роста — 150 см. Он продолжал трудиться сапожником и стал поставлять обувь военным.

У мужчины семь дочерей и был сын, который умер в детстве. Кроме того, у Сатурнино 14 внуков и 22 правнука.