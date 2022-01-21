Полицейские Якутии раскрыли хищение огнестрельного оружия из магазина

Полицейские Якутии раскрыли хищение оружия из магазина. В ходе инвентаризации обнаружили пропажу 21 ружья. Выяснилось, что продавец втайне от начальства торговал оружием по заниженной цене, без оформления документов, сообщает телеканал «Известия». Выручка за незаконно сбытый товар составила 1 млн рублей. Все подозреваемые по делу задержаны. Полиция установила личности покупателей и изъяла ружья четырех покупателей, они занимаются охотой. Купленные ружья изъяты. Оружие вернут в магазин после окончания следствия.

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