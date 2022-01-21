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Суд вынес приговор обвиненным в сборе жуков на Шри-Ланке россиянам

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Суд приговорил россиян, обвиненных в сборе жуков на Шри-Ланке, к штрафу в размере более $14 тыс. и к условному сроку в два года. Об этом сообщили в пятницу, 21 января, в посольстве РФ в Коломбо.

«Судья вынес решение о штрафе в 2 млн 888 тыс. рупий Шри-Ланки (примерно $14,2 тыс. на каждого) и еще условный срок в два года с испытательным периодом до 5 лет», — отметили в посольстве в беседе с «РИА Новости».

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Россияне должны оплатить штраф до 11 марта. После чего они смогут получить паспорта и вернуться в Россию. При этом в случае если граждане РФ не выплатят штраф, их ждет тюремное заключение.

В ходе суда россияне свою вину признали.

Александр Игнатенко — сотрудник ростовского зоопарка. Его задержали на Шри-Ланке в конце февраля 2020 года вместе с коллегами Артемом Рябовым и Николаем Килафяном по подозрению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти жукам и другим видам мелких животных.

По их словам, они собирали только мертвых насекомых, которых фотографировали и выбрасывали. При этом граждане РФ заверяли, что делали это вне заповедника в соответствии с местным законодательством.

Однако в июне 2020 года стало известно об аресте Рябова и Килафяна. Тогда их адвокат рассказывал, что россиян могли отпустить под поручительство местных жителей, но те соглашались ручаться только за деньги, которых у арестованных не было. По словам правозащитника, им не предоставляли переводчика и держали в камере на 100 человек вместе с обвиняемыми в тяжких преступлениях.

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