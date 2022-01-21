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Школьник планировал использовать самодельную пиротехнику под Челябинском

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В Челябинской области подросток планировал использовать самодельную пиротехнику на территории школы. Об этом сообщила в пятницу, 21 января, пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Соответствующая информация поступила в органы внутренних дел Сосновского района от администрации районной школы. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. По прибытии полицейскими было установлено, что подросток кинул пиротехническое изделие в сугроб.

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«Никто из учащихся не пострадал. С подростком и его родителями провели профилактическую беседу. Сам школьник характеризуется положительно, на учетах в органах внутренних дел не состоит», — отмечается в заявлении.

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего по ч. 1 ст. 5.35 КоАП.

К данному моменту школьника задержали, сказал источник ТАСС. По этому факту проводится проверка, а также опрашиваются преподаватели учебного заведения.

Ранее, 27 декабря 2021 года, сообщалось, что девятиклассник в Екатеринбурге лишился руки во время изготовления петарды, а в Волгограде 12-летний школьник потерял два пальца левой кисти во время взрыва петарды.

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