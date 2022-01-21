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Минтранс предложил сдерживать авиадебоширов ремнями и пластиковыми наручниками

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Дебоширов в самолетах предлагается связывать пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями, а также запретить размещать их в креслах у прохода или выхода. Это следует из проекта постановления правительства, утверждающего порядок действий членов экипажа воздушного судна при пресечении противоправных действий на борту, а также перечень спецсредств сдерживания и правила их применения. Он подготовлен и размещен на общественное обсуждение Минтрансом, сообщили «Известиям» в ведомстве в пятницу, 21 января.

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Согласно проекту, нужно исключить доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания. Члены экипажа воздушного судна должны держать дебоширов под постоянным наблюдением. В случае наличия пострадавших от действий нарушителя, командир воздушного судна должен сообщать в аэропорт прибытия о необходимости оказания скорой медицинской помощи.

Документ разработан в развитие ФЗ от 6 декабря 2021 г. № 400-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части использования средств сдерживания на борту воздушного судна».

Перед принятием проект должен пройти все необходимые в соответствии с законодательством процедуры, в том числе обсуждение с общественностью, участниками рынка авиаперевозок, экспертными организациями, причастными органами исполнительной власти, подчеркнули в ведомстве.

В начале декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Воздушный кодекс, согласно которому экипажи самолетов получают право применять средства сдерживания пассажиров, если их поведение угрожает безопасности других людей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Госдума одобрила проект в ноябре.

Закон вступит силу в июне 2022 года. Согласно ему, члены экипажа могут применять меры сдерживания в отношении авиадебоширов с разрешения командира судна и пользоваться спецсредствами для сдерживания. Отмечалось, что список таких средств должно определить правительство.

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