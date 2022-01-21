Россиянка скончалась во время родов в Мексике
В Мексике во время родов скончалась россиянка. В страну женщина прибыла с целью получения услуг родовспоможения. Об этом 21 января сообщает МИД РФ.
Роды проходили в домашних условиях, во время них у женщины возникли осложнения. Врачам не удалось своевременно оказать роженице помощь, она скончалась. Ребенок выжил.
По линии посольства РФ в Мехико семье россиянки оказывается все необходимое содействие, в том числе в оформлении документов для перевозки тела погибшей или урны с ее прахом.
«Это очередное трагическое происшествие должно стать предостережением для российских граждан, планирующих воспользоваться услугами частных компаний, которые занимаются популяризацией и организацией перинатального туризма – широко распространенной практики приезда иностранных беременных женщин в Мексику для рождения ребенка и получения таким образом мексиканского гражданства», — подчеркнули в ведомстве.
Также МИД выразил надежду на привлечение внимания со стороны российских правоохранительных органов к задействованным в данной индустрии компаниям.
В сентябре в Казани врачи спасли женщину и ее новорожденного сына. Во время домашних родов у женщины произошла большая кровопотеря, а мальчик после рождения не дышал. Около часа потребовалось медикам, чтобы стабилизировать новорожденного.