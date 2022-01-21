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Песков допустил отсрочку выступления Путина с посланием к Федеральному собранию

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Российский лидер Владимир Путин может выступить перед Федеральным собранием позже, чем планировалось ранее. Об этом рассказал журналистам в пятницу, 21 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Основными темами обращения президента к Федеральному собранию стала соцподдержка населения и коронавирусная реальность

«Конечно, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень кривой очередной волны (пандемии коронавируса. — Ред.). Если это будут пиковые значения, то, наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, там, пару недель», — отметил Песков.

По словам Пескова, прямая связь между форматом и датой послания президента РФ, а также эпидемиологической ситуацией в стране отсутствует.

«Прямой связи нет, мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали, например, в декабре на большой пресс-конференции», — сказал Песков.

При организации выступления главы государства будет учитываться уровень заболеваемости COVID-19 в РФ, добавил официальный представитель Кремля.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Кремля 14 января, послание президента России Федеральному собранию может быть оглашено после января.

Также в Кремле оставили без комментариев возможные темы, которые может затронуть российский лидер, обращаясь к парламентариям.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что концептуальная подготовка текста послания началась еще в декабре, а его оглашение пройдет в начале года.

По его словам, предстоит предметно «работать над основой текста».

Источник «Известий» в парламенте допустил, что обращение Владимира Путина к российским депутатам и сенаторам может состояться в феврале. Пройдет ли оно в очном формате, как в 2021 году, пока неизвестно.

Между тем во фракциях Госдумы рассказали «Известиям» о том, чего ждут от послания президента и ответы на какие проблемы России хотят услышать.

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