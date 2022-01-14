Послания Владимира Путина Федеральному собранию не будет в январе

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что концептуальная подготовка текста послания началась еще в декабре, а его оглашение пройдет в начале года.

«Предметно еще предстоит работать над основой текста. А потом президент сам будет дорабатывать, как всегда», — говорил Дмитрий Песков.

Источник «Известий» в парламенте допускает, что обращение Владимира Путина к депутатам Госдумы и сенаторам может состояться в феврале. Пройдет ли оно в очном формате, как в 2021 году, пока неизвестно.

Между тем во фракциях Госдумы рассказали «Известиям» о том, чего ждут от послания президента и ответы на какие проблемы России хотят услышать.

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«Big дата: в январе ждать послания Путина Федеральному собранию не стоит»