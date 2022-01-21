Пользователи Twitter смогут использовать NFT в качестве фото профиля
В Twitter в качестве фото профиля можно будет использовать NFT. Пользователи смогут привязывать криптокошелек к своему аккаунту. Помимо покупки токенов нужна платная подписка на Twitter Blue, передает телеканал «Известия». В США за новую услугу придется отдавать по $3 в месяц. В России платная подписка пока недоступна.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.